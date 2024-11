Anteprima24.it - Donnarumma torna all’UniSa: “Con l’università ho sviluppato tre qualità”

Tempo di lettura: 3 minutiL’amministratore delegato del Gruppo FS Stefanoto aldi Salerno, tra i cui banchi si è laureato in Ingegneria Meccanica nel 1993. E lo ha fatto in occasione di uno degli eventi organizzati dall’ateneo per celebrare i suoi ottant’anni di storia. I ricordi, gli insegnamenti, i valori appresi durante il periodo universitario che ha influenzato l’intero suo percorso professionale. Una giornata particolare per l’ex studente, premiato con un riconoscimento speciale per i traguardi raggiunti durante la sua vita professionale. A ricevere il premio anche Raffaele Gigantino, country manager Google Cloud Italia ed Elio Schiavo, AD di TIM Enterprise.Durante l’evento, Stefanosi è raccontato agli studenti che lo hanno incalzato con loro domande sul suo passato da studente della Facoltà di Ingegneria dell’ateneo salernitano e sul suo presente da dirigente d’azienda.