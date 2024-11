DC Studios | i progetti DCEU mai realizzati che dovrebbero essere portati al cinema

Leggi su Cinefilos.it

DC: imaichealIl DC Extended Universe ha raggiunto un finale deludente nel 2023 con una serie di flop di critica e pubblico. Il progetto nel suo insieme non è stato certamente del tutto negativo e la Warner Bros. ha avuto diverse buone intuizioni suida mettere in cantiere,che per ora sono stati scartati. Tuttavia i DCdi James Gunn e Peter Safran potrebbero partire dalle macerie dele daiscartati e mai, per portare alnuove avvincenti storie.Ecco di seguito alcuni dei film che non sono riusciti a diventare realtà e scopriamo come potrebberoreinventati dai DC. Potrebberotrasformati in live-action, animazione, alo in streaming.Gotham City SirensNonostante abbia ricevuto recensioni per lo più negative dalla critica, Suicide Squad del 2016 è stato un successo al botteghino.