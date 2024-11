Ilrestodelcarlino.it - Controsoffitto crolla su un ragazzo in palestra

La riflessione preliminare, carica di sincero dispiacere per l’accaduto, è quella del padre di famiglia e di chi, quella, l’ha fondata con visione, passione e sacrifici: "Ci siamo subito messi in contatto con il giovane per sincerarci delle sue condizioni. Gli auguriamo una pronta guarigione". Le parole a supporto, invece, servono a sgomberare il campo dagli equivoci rispetto ad un incidente "provocato dalle infiltrazioni d’acqua da un terrazzo sopra lo spogliatoio uomini e che non rientra nelle nostre pertinenze", racconterà, che avrebbe potuto avere conseguenze assai più serie. Ci mette la faccia Simone Marzioni, titolare della Karmafit di via Flaminia, struttura regolarmente aperta nonostante la criticità registrata mercoledì pomeriggio e limitatamente ad un’area della stessa. Erano passate da poco le 17.