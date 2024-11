Colle | giusto compensolotta caporalato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.51 "Va assicurato al lavoro ilcompenso, contrastando con forza le forme di sfruttamento che raggiungono nelun apice di inaccettabile illegalità".Così il presidente Mattarella in un messaggio per l'assemblea della Confederazione Agricoltori italiani. "Lo spopolamento delle aree interne e montane può essere contrastato da rigenerazioni agricole.Produzioni innovative possono dare occasioni di impiego ai giovani",dice Mattarella, sottolineando per l'agricoltura la sfida per sostenibilità economica,sociale e ambientale.