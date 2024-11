Anteprima24.it - Campi Flegrei, Muscarà: “Regione irresponsabile, ora si potrà costruire in zona rossa”

Tempo di lettura: 2 minuti“La nuova disposizione approvata è un passo, ma certamente non quello che serve. Avremmo avuto bisogno di una legge coraggiosa, una norma che tutelasse realmente gli abitanti dei, non soltanto una piccola parte di essi, come invece è stato fatto. Il ministro Musumeci è stato molto chiaro sul rischio nelle zone critiche, ma il governo si è limitato a un intervento minimo e inefficace.”A dichiararlo è la consigliera regionale indipendente Marì, che critica duramente la recente legge approvata per la gestione del rischio nei.“Da anni propongo una legge che giace nei cassetti del Consiglio regionale. Una legge che avrebbe potuto garantire sicurezza e prevenzione, ma che è stata ignorata fino a oggi. Ora, di fronte all’urgenza, si è preferito adottare una soluzione ‘di facciata’ anziché affrontare il problema con il coraggio necessario.