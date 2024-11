Ilgiorno.it - Biciplan “Cambio“ avanti tutta arriva la passerella ciclo-pedonale

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea 7 del”, nella notte tra mercoledì e giovedì è stata posata unaa scavalco della Cerca, nel territorio di Mediglia. Coordinati dalla Città Metropolitana di Milano, i lavori hanno comportato la chiusura dell’arteria, nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 8+500, dalle 21 di mercoledì fino alle 6 di ieri. Lo stop al traffico si è reso necessario per posizionare il manufatto, che un domani permetterà a ciclisti e pedoni l’attraversamento della provinciale, in sicurezza. Proseguono così i lavori per la linea 7 del, che anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, verrà completata nel primo semestre del 2026. Sarà lunga 17 chilometri e costerà 16 milioni 464mila euro. Collegherà l’aeroporto di Linate con Paullo, passando anche per Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia e Colturano.