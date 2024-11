Batman | Knightfall una trilogia animata è in lavorazione alla Warner Bros ?

Leggi su Cinefilos.it

, unaè in.?Con l’intenzione dei DC Studios di creare un unico DCU condiviso (con una manciata di progetti “Elseworlds” come il franchise di The), non è chiaro cosa questo significhi per le offerte DC direct-to-DVD della. Animation. Nel 2024 sono usciti Justice League: Crisis on Infinite Earths e Watchmen, anche se il Comic-Con di San Diego di luglio non ha portato i consueti annunci annuali sui prossimi film. Di conseguenza, la maggior parte dei fan si aspettava che questi film venissero tranquillamente abbandonati. Ora, però, sembra che ci siano – o ci siano stati – dei piani per unabasata su.In base a quanto recentemente depositato presso il sistema Entertainment Identifier Registry (EIDR), che “fornisce un identificatore unico per i contenuti audiovisivi nell’industria dell’intrattenimento globale”, il veterano del DC Animated Universe Jeff Wamester (che ha diretto laCrisis on Infinite Earths) sarà il regista di questo adattamento dell’iconica storyline.