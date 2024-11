Gaeta.it - Alto Adige: un appello per un futuro sostenibile nello sci

Facebook WhatsAppTwitter La comunità alpinistica e le associazioni ambientaliste dell’lanciano un accoratoin vista della nuova stagione sciistica. Diversi gruppi di interesse, tra cui Alpenverein Südtirol, Caie Mountain Wilderness, si sono uniti per invitare la Giunta provinciale di Bolzano a riconsiderare il proprio approccio allo sviluppo delle infrastrutture sciistiche. Con un recente incremento di 22 milioni di euro ai contributi pubblici per i nuovi impianti di risalita, il progetto di rilancio si scontra con le esigenze ambientali e climatiche impellenti.Un cambio di rotta necessarioIn un clima di crescente preoccupazione per gli effetti del riscaldamento globale, le associazioni firmatarie chiedono un cambiamento radicale nella gestione della stagione sciistica.