Ilrestodelcarlino.it - Adescati sulla ‘app’ di incontri gay. Picchiati, rapinati e terrorizzati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono tre giovani residenti a Rimini, i componenti della banda che ha aggredito e rapinato due uominiattraverso unapertra soli uomini. I fatti risalgono ai primi giorni di novembre, in due distinti episodi, accaduti a Cesenatico, dove la vittima è stato un uomo residente in un comune limitrofo della Valle del Rubicone, e a Longiano dove la vittima è stato un uomo residente a Cesenatico. In entrambi i casi la banda ha agganciato le vittime su una notadigay e ha utilizzato la stessa strategia criminale. Uno dei componenti, quello che si fingeva interessato all’incontro, si è presentato nel luogo stabilito, dove gli altri due complici sono entrati in azione, hanno circondato l’uomo, lo hanno aggredito con violenza e picchiato a mani nude, gli hanno sottratto il cellulare, il portafogli e la chiave dell’auto, per poi immobilizzarlo ai polsi con delle fascette di plastica di quelle comunemente utilizzate dagli artigiani.