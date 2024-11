Agi.it - 30 anni fa la PlayStation conquistava il mondo

AGI - Trent'fa lail. La piccola scatola grigia che ha catapultato la Sony nell'empireo dei videogiochi un tempo esclusiva di Atari, Sega e Nintendo.è stata la prima incursione di Sony neldei videogiochi e quando è arrivata sugli scaffali in Giappone il 3 dicembre 1994, l'azienda ha dovuto vendere un milione di unità per coprire i costi. Alla fine, la console è diventato una leggenda, vendendo più di 102 milioni di pezzi, contribuendo al lancio di molti dei franchise più amati del settore e posizionando Sony come un massimo in un settore estremamente redditizio. "ha cambiato la storia dei videogiochi", ha affermato Hiroyuki Maeda, uno specialista giapponese nella storia dei videogiochi, "Ha davvero trasformato tutto: hardware, software, distribuzione e marketing".