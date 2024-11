Metropolitanmagazine.it - Zeudi Di Palma è una nuova concorrente al Grande Fratello

Al2024/2025 sta per entrareDi. Il cast delnon è chiuso, anzi a breve dovrebbe accogliere appunto una. Secondo a quello che riporta il sito di Davide Maggio, presto nella casa più spiata d’Italia dovrebbe entrare una ragazza che nel 2021 è stata eletta Miss Italia.Di, 23enne, sarebbe stata scelta dagli autori per vivacizzare le dinamiche di un’edizione che sta un po’ arrancando negli ascolti.Il possibile ingresso dinel cast del GF potrebbe smuovere un po’ le dinamiche all’interno della casa, soprattutto quelle sentimentali.Da settimane, infatti, le puntate in prima serata sono quasi interamente dedicate alle coppie che si sono formate e questo sembra non convincere gran parte degli spettatoriChi èDiClasse 2001,è stata eletta Miss Italia 2021 e ha avuto modo già di assaporare la prima serata di Canale 5 affiancando Enrico Papi nello sfortunato Big Show.