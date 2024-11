Ilgiorno.it - Volevano prendergli la fede nuziale. Anziano faccia a faccia coi rapinatori

Leggi su Ilgiorno.it

Malviventi entrano di notte a casa di un 87enne e lo rapinano di un cellulare e dell’automobile di un parente. Interminabili momenti di paura per un pensionato residente nel quartiere San Bernardo che, durante le ore del sonno, si è trovato all’improvviso due intrusi a casa. Avevano i volti travisati e parlavano abbastanza bene l’italiano. Nella notte tra martedì e ieri, intorno all’una, l’uomo ha vissuto una bruttissima esperienza. I soliti ignoti sono riusciti a entrare nella sua abitazione dalla porta al piano terra. Una volta dentro l’azione dei due banditi è stata fulminea. L’ottantasettenne non è stato sorpreso nel sonno, ma è stato lui stesso ad accorgersi di rumori nella propria abitazione e a verificare subito dopo che non ci fosse qualcuno nelle varie stanze. E purtroppo si è trovato davanti due malviventi, con suo grande spavento, anche perché, in quel momento, era solo.