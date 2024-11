Ilfattoquotidiano.it - Uomo d’affari messicano in carcere a Regina Coeli e accusato di stupro chiede l’estradizione: “Accuse false”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si era nascosto sotto un sombrero per evitare l’arresto, ma a giugno 2023 era finito in manette e portato a. E ora Oscar Manuel Herrejón Caballero, 64 anni,di presunta violenza sessuale plurima ai danni di dipendenti in diverse sedi di una banca messicana e ricercato dall’Interpol per un mandato internazionale,di essere estradato per dimostrare nel suo paese di origine la sua innocenza in merito allo scandalo che lo vede protagonista., ex dirigente bancario e figura rilevante in Messico, era arrivato in Italia per partecipare al matrimonio di suo figlio, uno dei principali dirigenti dell’azienda di servizi finanziari Masari Casa de Bolsa e vicino al leader del Partito Rivoluzionario Istituzionale Alejandro Moreno.A segnalare la presenza del ricercato in un bnb di piazza di Spagna era stato l’’alert alloggiati’.