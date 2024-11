Gamberorosso.it - Un cuoco autodidatta e una strepitosa trippa di bufalo: a Sabaudia c'è una delle migliori trattorie d'Italia

Il litorale sud del Lazio offre panorami e contesti straordinari ma quanto alla ristorazione ci sono ancora margini di miglioramento. A fronte di attività che sono faticosamente emerse dal mare magnum turistico, rimane non semplicissimo sedersi a tavole senza trucchi e senza inganni, e non solo parlando di fine dining. Con un profilo da osteria moderna scevra dai cliché, una squadra giovane, competente e piena di iniziativa, una proposta open mind che spazia fra tradizione pura e accostamenti più originali, Buccia è un luminosissimo faro nella nebbia per chi vuole mangiare, bere ma soprattutto stare bene, tra i nuovi Tre Gamberi della guida Ristoranti d'2025. Dove l'insegna dichiara un'idea di sostenibilità e del zero spreco da cui tutto prende forma.Buccia aè uno dei nuovi Tre Gamberi della guida Ristoranti d'2025Tecnica, visione, palato.