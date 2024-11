Lopinionista.it - Thanksgivingday by WorkAut: un premio al cambiamento sociale e all’inclusione lavorativa

BARLETTA – Domenica 24 novembre 2024, il Circolo Tennis di Barletta ha ospitato la I edizione delby, un evento significativo nel panorama dell’inclusionedelle persone con autismo. La manifestazione ha unito momenti di celebrazione per i traguardi raggiunti dal progetto, nonché di riflessione sul temae di partecipazione, nel ringraziare partner, sostenitori e volontari che si sono impegnati nell’obiettivo comune di fornire opportunità di lavoro per persone con questo spettro. L’evento è stato pensato anche come un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di abbattere le barriere che purtroppo ostacolano ancora oggi l’inserimentoe professionale delle persone con disabilità.UnspecialeTra i momenti più significativi dell’evento spicca il conferimento di un prestigioso riconoscimento alla professoressa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università di Foggia.