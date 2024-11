Iltempo.it - Svolta polare con la "goccia fredda". Giuliacci: i giorni clou

Leggi su Iltempo.it

Ultimi sgoccioli di novembre mentre dicembre è alle porte: non mancheranno gelide sorprese sul versante del meteo. A fornire previsioni e tendenze per l'inizio dell'inverno è il colonnello Marioche annuncia "tre piovose perturbazione" che porteranno precipitazioni, freddo e anche neve su ampie zone dell'Italia. La prima fase, spiega in un video sul canale YouTube Meteo, è prevista tra giovedì 28 novembre e domenica 1 dicembre "quando un vortice di bassa pressione colmo di ariache si è isolato dal contesto della corrente occidentale", in termini meteorologici una "", raggiungerà i Balcani e poi "alla fine di venerdì si sposterà sull'Italia centrale e tra sabato e domenica raggiungerà anche il Sud". Gli effetti? Avremo piogge sulle regioni meridionale e "addirittura nevicate oltre i 500 metri su Marche, Abruzzo e Molise".