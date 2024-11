Serie B 2024 2025 | il derby Reggiana-Sassuolo in modalità free su Dazn

Leggi su Sportface.it

La quindicesima giornata diprenderà il via venerdì sera con l’attesodel Mapei Stadium tra. La capolista parte con i favori del pronostico contro la formazine di Viali, che invece cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle zone difficili della classifica. Il match sarà disponibile suanche ingratuita. I tifosi non abbonati apotranno seguire la partitaandando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenutidisponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.: ilinsuSportFace.