Sergio Assisi chi è l’ex compagna Gabriella Pession e perché è finita | Litigavamo troppo

è un attore di cinema, tv e teatro ed anche regista.è molto riservato sulla sua vita fuori dal set e dal teatro. Non ha figli e non si è mai sposato ma ha sicuramente avuto una relazione importante con la collega, conosciuta sul set della serie Capri. I due sono stati una coppia per 7 anni e si sono lasciati nel 2011: biografia e carrieraCresciuto in un ambiente familiare artisticamente vivace, con una madre poetessa e autrice di canzoni napoletane e un padre con trascorsi teatrali giovanili, sin da bambino ha mostrato una naturale inclinazione per la creatività. A 10 anni ha iniziato a scrivere racconti, a 12 a girare sketch e a 16 ha debuttato sul palcoscenico partecipando a piccoli spettacoli. Nel 1992 è stato ammesso all’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, vincendo una delle borse di studio offerte dall’accademia, allora diretta da Tato Russo.