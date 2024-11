Oasport.it - Sci di fondo, Coppa del Mondo maschile Ruka 2024. Fatti e cifre di una location dove l’Italia non ha mai vinto

La prima tappa delladeldi sci disi disputerà a. La stazione sciistica finlandese, situata nei pressi della città di Kuusamo, ha fatto ingresso nel calendario del massimo circuito nel 2002-03, diventando sostanzialmente un appuntamento fisso.Nel settorenon ha mai. Il miglior risultato mai raccolto da un azzurro è il secondo posto di Roland Clara in una 10 km a skating con partenza a intervalli, disputata il 26 novembre 2011. Si sono proposti sul podio anche Giorgio Di Centa (terzo nella 15 km a skating del 2004) e Federico Pellegrino (terzo nell’inseguimento a tecnica libera del 2022).Tre sono le gare previste nel weekend che va dal 29 novembre all’ 1 dicembre. Si comincia con una 10 km in alternato contro il cronometro (venerdì); si prosegue con una sprint a tecnica classica (sabato) e si chiude con una partenza in linea di 20 km a skating (domenica).