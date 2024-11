Tg24.sky.it - Raid collettivi a Statale Milano, colloquio Bernini-rettrice

Leggi su Tg24.sky.it

La ministra e lahanno espresso ferma condanna per i fatti.ha inoltre offerto tutto il supporto necessario affinche' l'Ateneo rimanga un libero luogo di confronto dove non possono trovare spazio violenze e prevaricazioni. Presso la sede dell'Universita'di Via Celoria 20 a, si e' tenuto un incontro organizzato dalla lista Obiettivo Studenti dal titolo "Accogliere la vita - storia di libere scelte". L'inizio dell'evento è stato caratterizzato dalla rumorosa presenza di membri di associazioni studentesche eche nei giorni precedenti avevano minacciato di sabotare il convegno: Studenti Indipendenti, UDU, Rebelot, Cambiare Rotta e coloro che da settimane stanno occupando un edificio proprio in Città Studi.