Lettera43.it - Puff Daddy resta in carcere: negata ancora la libertà su cauzione

resterà dietro le sbarre in attesa dell’inizio del processo, fissato per il 5 maggio 2025. Il giudice distrettuale Arun Subramanian, in un’ordinanza di cinque pagine, ha infatti negato al rapper per la terza volta il rilancio su, confermando «prove di un serio rischio di manomissione dei testimoni». Gli avvocati dell’ex magnate dell’hip hop Sean Combs avevano invece sostenuto che il pagamento di una somma da 50 milioni di dollari avrebbe garantito che Diddy non tentasse la fuga e non intimidisse i potenziali testimoni del processo. L’artista continua a dichiararsi innocente e sicuro di poter dimostrare la verità in aula raccontando la propria versione dei fatti.LEGGI ANCHE:, le accuse della cantante Dawn Richard: «Palpeggiata e aggredita», emergono nuove prove sulla violenza all’ex Cassie VenturaNell’ordinanza di mercoledì 27 novembre che ha respinto il rilascio su, Subramanian ha sottolineato il ritrovamento di prove dirette della violenza diai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura nel 2016.