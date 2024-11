Gaeta.it - Presunti abusi nel Torinese: inizia il processo contro uno zio accusato di violenza su due bambine

Facebook WhatsAppTwitter Un caso disessuali ha scosso la Val Sangone, con ilche è cominciato mercoledì 27 novembre 2024 presso il Tribunale di Torino. Un giovane di 23 anni, Francesco, èdi aver abusato sessualmente di due, Maria e Monica, rispettivamente sua nipote e sorellastra. Questoaccende i riflettori su una questione allarmante: la sicurezza dei minori e la fragilità dei legami familiari.La storia di Maria e MonicaMaria e Monica, nomi di fantasia scelti per tutelare la loro privacy, erano solo rispettivamente di 6 e 10 anni quando hannoto a subire. Crescendo in un contesto familiare ampio, lehanno trovato il coraggio di parlare con una zia che non abitava con loro. Grazie a questa confidenza, le autorità sono state avvisate e hanno avviato le indagini.