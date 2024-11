Notizie.com - Nuova truffa dal benzinaio, difficile da capire: se non stai attento ti svuotano il conto

Richiamiamo l’attenzione su unadal. Si rischia di lasciare libero accesso ai malintenzionati al propriocorrente.I cittadini sono continuamente sotto attacco da parte di malintenzionati che si vogliono appropriare dei loro dati sensibili o dei soldi sule carte. Bisogna stare attenti non solo alle e-mail ma anche presso gli Uffici Postali oppure alla pompa di benzina.dalsvuota(Notizie.com)I tentativi di phishing e smishing ormai non si contano più. Arrivano quasi quotidianamente e stare dietro a tutte le truffe inviate via e-mail o sms è impossibile. L’importante è ricordare di non cliccare mai su link, mai scaricare allegati e mai compilare fantomatici form di presunte pagine ufficiali di banche, Poste Italiane, Agenzia delle Entrate.