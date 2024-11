Quotidiano.net - "Numeri da record per il sistema portuale"

I porti campani nel 2023 hanno accolto 10 milioni di turisti. Un numero. "Ildei porti funziona, grazie ad una armonizzazione dei metodi e delle regole", come spiega Andrea Annunziata, presidente AdSP del Mar Tirreno centrale, la vecchia autorità. È lui a fare da padrone di casa nella giornata di oggi al Centro Congressi Stazione Marittima di Napoli. "Siamo a buon punto con i progetti e a metà strada per gli investimenti previsti dal Pnrr – afferma – Noi, inoltre investiamo 1 miliardo di euro per la modernizzazione dei nostri scali, dalle banchine, ai dragaggi, alla riqualificazione degli spazi disponibili, fino all’elettrificazione delle banchine. Non c’è struttura, infatti, che non tenga conto della sicurezza a mare e a terra, la tutela dell’ambiente per noi è fondamentale e con l’elettrificazione delle banchine si possono realizzare grandi cose.