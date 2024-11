Nazionale femminile Piga | Siamo un gruppo bellissimo voglio dare il mio contributo

Leggi su Sportface.it

“Quando Soncin ha dato la formazione non potevo crederci, ero stupita ma felicissima di poter finalmente realizzare il mio sogno. Tra la prima chiamata e l’esordio è passato più di un anno, ma sono consapevole che mi servisse un po’ di tempo per abituarmi ai ritmi del nuovo campionato e per conoscere a fondo le mie compagne, che mi hanno sempre sostenuto.une non vedo l’ora di poterdi nuovo il mio”. Lo ha detto Julie, una delle calciatrici convocate da Andrea Soncin, ai media della FIGC, parlando del debutto azzurro avvenuto lo scorso 25 ottobre nell’amichevole con Malta disputata al ‘Tre Fontane’ di Roma. La rossonera scese in campo anche nella sfida di Vicenza contro la Spagna campione del mondo: “Anche in quel caso non me l’aspettavo – ha aggiunto al termine dell’allenamento odierno – ma lo staff riesce a coinvolgere tutte le giocatrici, quindi sapevo esattamente cosa fare.