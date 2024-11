Secoloditalia.it - Meloni chiama Ghio dopo la notizia dello stupro. E lei: “Se sono morta a 12 anni è anche per colpa sua”

Voleva essere una telefonata cordiale e di solidarietà, quella di Giorgiaa Francesca, che martedì ha denunciato pubblicamente (durante una seduta comunale) di essere stata violentata a 12. Ma la consigliera comunale di Genova della lista rosso-verde non ha gradito. E non fa nulla per nasconderlo accusando via social la presidente del Consiglio di essere “tra i colpevoli”, di non fare abbastanza e di nascondersi dietro parole retoriche.Telefonata, la consigliera non gradisceMa andiamo per ordine. Francescarende noto su Instagram di aver parlato al telefono con la con la presidente del consiglio Giorgiae poi si lascia andare a un processo contro la politica e il governo. “Ho parlato venti minuti al telefono con il presidente Giorgia. Se avessi assecondato il motivo della sua telefonata probabilmente sarebbe durata pochi secondi.