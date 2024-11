Cultweb.it - Lucy il fossile compie 50 anni: perché ancora oggi la sua scoperta è fondamentale?

Leggi su Cultweb.it

Nel novembre 1974, nel caldo torrido della regione di Afar in Etiopia, venne alla luce uno dei ritrovamenti più significativi nella storia della paleoantropologia: ildi. A 50dalla sua, questo scheletro quasi completo continua a influenzare profondamente la scienza e la cultura. Chiamata così per la famosa canzone dei Beatles,in the Sky with Diamonds,era il più antico e completo scheletro umano mai trovato fino a quel momento, cambiando per sempre il modo in cui comprendiamo l’evoluzione della nostra specie.Il, noto scientificamente come AL 288-1, appartiene alla specie Australopithecus afarensis e risale a circa 3,2 milioni difa. Il suo scheletro rivelò un dettaglio straordinario: pur avendo un cervello delle dimensioni di quello di uno scimpanzé,camminava eretta come gli esseri umani moderni.