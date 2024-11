Lite degenera in rissa ex marito e nuovo compagno si menano a colpi di bastone

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un episodio di estrema violenza nel Salento. Unache èta indied ha visto un uomo finire in Ospedale. La vicenda si è consumata a Casarano, nel pomeriggio di ieri, esattamente dopo le 17.30. Era quella l’ora in cui una ragazza, in via Umberto I, si stava fermando per parcheggiare il suo veicolo, quando è stata tamponata da un’altra vettura con all’interno un uomo. Quest’ultimo, mentre sembrava accostarsi per discutere con la ragazza, ha invece inserito la marcia e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. La vittima del tamponamento, non sapendo cosa fare, ha deciso di chiamare i suoi genitori per essere raggiunta sul posto e discutere della situazione. Dopo un po’, sul posto dell’incidente, sono arrivati il padre della ragazza e la madre, accompagnata però dal suo, in quanto i due genitori sono separati da tempo.