Julia Roberts ha rifiutato di fare il sequel di Notting Hill perché nella sceneggiatura i protagonisti divorziano

Anna Scott e William Thacker,di una delle più note favole romantiche dell’universo cinematografico pop, parliamo naturalmente didel, avrebbero divorziato. Per questo motivo, spiega in un’intervista a IndieWire Richard Curtis, lo sceneggiatore (anche del secondo capitolo della commedia romantica),rifiutò di girarlo, dicendogli che secondo lei si trattava di «una pessima idea». Attenzione, si sarebbe trattato di un cortometraggio per sostenere un evento benefico, cosa che, per esempio, lo stesso Curtis ha già realizzato nel 2017 con un altro suo film campione d’incassi: Love Actually. Chi forse sarebbe stato maggiormente contento di realizzare undiè Hugh Grant, protagonista del film, il proprietario della libreria di viaggi, per quei pochi che non hanno visto il film del 1999 da oltre 350milioni di dollari di incassi, il personaggio estremamente “normale” che viene catapultato in questa surreale storia d’amore con una star hollywoodiana.