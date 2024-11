Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro croccante è amato in tutta Italia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Maria Silvia Cabri "Buonissimo, superlativo, una volta aperta la confezione è impossibile non finirlo in pochi minuti". Questo è il commento unanime di chi ha assaggiato almeno una volta il mitico e storico "Intrigante di Fiumalbo". Un dolce a cui è impossibile resistere, e la cui ricetta viene conservata in modo assolutamente segreto e tramandata. Adesso è "gelosamente" custodita dal mastro pasticcere Marzio Bagatti, che in forma artigianale e nel rispetto delle tradizioni, produce dimenticate specialità dolciarie, tra cui appunto il "Intrigante di Fiumalbo", dolce ideato per ricetta e forma da Claudio Ladurini nel 1984. Bagatti nel 2001 ne ha rilevato la pasticceria ‘L’Angolo Intrigante’, che si trova nel cuore di Fiumalbo in piazza Umberto I, e da allora ne è custode.