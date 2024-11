Ilrestodelcarlino.it - Il Natale secondo Biancani. Giochi di luce sugli edifici e tutto un altro mercatino

Ci siamo: l’allestimento natalizio targatosta per essere svelato. E anche in questo caso sarà una svolta rispetto all’era Ricci. Non piùin piazza, a partire dalche sarà diffuso negli angoli del centro. Non solo, perché il nuovo sindaco ha cambiato persino il nome: non di tanto, per carità, ma anche quello sarà diverso: "Sì – spiega– sarà ‘Pesaro 2024 – il Cuore del’. Fino all’anno scorso era ‘Pesaro nel cuore’. "L’abbiamo scelto – argomenta – per trasmettere ai cittadini l’amore che tutti proviamo per la città. I mercatini, quest’anno, saranno sparpagliati, ma facilmente individuabili:l’abbiamo fatto per rendere la città più elegante. Le vie che prenderanno parte a questo ‘centro commerciale’ saranno via Rossini, piazzale Collenuccio, via Pedrotti, via San Francesco, tutti i giorni dalle 10 alle 22".