Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo più deciso. La Vigor dice addio ai sogni

senigallia 1(4-1-3-2): Campani 6,5, Mancini 6 (30’st Fernandez 5,5), Pjetri 6, Rotondo 5,5, Beu 6 (38’st Diop 4), Di Sabatino 6 (23’st Gasparroni 6), Gonzalez 6,5, Subissati 6 (12’st Idaro 5,5), Ferrara 5,5, Stecconi 6 (1’st Kone 6), D’Errico 6. All. Clementi(3-5-2): Elezaj 6,5 Castorina 5,5, Boccaccini 6,5, Pierantozzi 6 (25’st Imbriola 6,5), Fossi 6 (23’st Fabbri 6), Carano 6, Guella 6,5, Baldini 6,5 (12’st Garbattini 6,5), Miotto 7,5, Caprari 7, Ausili 6 (20’st Nanapere 6,5). All.Giuliodori RETI: 2’pt Miotto ( C), 2’st Gonzalez (V), 39’st Caprari (C ) ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria NOTE: Spett. 500 circa Diop la combina grossa ed agli ottavi di Coppa ci va il. Vince con merito la squadra di Giuliodori: precisa e cinica quanto basta a differenza di unaancora una volta troppo leggera.