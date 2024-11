Isaechia.it - Grande Fratello, Carlotta Dell’Isola: “Conosco Lorenzo e lo vedo cambiato, ma non in positivo!”. Poi lancia una stoccata a Shaila

, ex concorrente delVip e di Temptation Island, è stata ospite a Casa Lollo, dove si è lasciata andare a confessioni e opinioni dirette su vari temi, tra cui le dinamiche dell’attuale, e alcune vicende legate a personaggi del mondo dello spettacolo.ha parlato della sua vita da mamma e moglie, raccontando le difficoltà e le gioie quotidiane. Nonostante il sonno ridotto e i ritmi frenetici, si è detta piacevolmente sorpresa dal marito Nello Sorrentino:Si dorme molto poco come genitori.Come papà Nello è veramente portato contro ogni aspettativa! Mai l’avrei detto.non ha risparmiato critiche alla nuova edizione del, definendola una “noia mortale”. Tuttavia, ammette di seguirla per la presenza di Helena Prestes, sua amica:Lo guardo solo perché c’è Helena, che è una mia amica.