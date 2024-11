Amica.it - Dalla canonica a... "Reazione a catena". Ebbene sì, "Don Matteo 14" si trasferisce negli studi del quiz di Rai 1

Leggi su Amica.it

Dopo le allucinazioni sul ritorno del vero don, al Maresciallo Cecchini, ovvero il solito, irresistibile Nino Frassica, non resta che darsi. alla tv. Vedere il nuovo episodio di stasera in tv per credere. La sesta puntata di Don14 va in onda alle 21.30 su Rai 1. E in streaming sulla piattaforma di RaiPlay (qui la pagina dedicata alla serie). Sempre con Raoul Bova come protagonista, nei panni di don Massimo (ma il cui vero nome è). E Nino Frassica in quelli del suo fido aiutante-informatore, il Maresciallo Cecchini, appunto.Il quale stasera metterà piedetelevisivi proprio di Rai 1 per partecipare a una delle trasmissioni più amate e seguite della rete,