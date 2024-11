Metropolitanmagazine.it - Cesare Beccaria, il rifiuto della pena di morte e l’influenza su Foscolo

La sensibilità italiana per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ha radici profonde, che risalgono a ben prima dell’unità politica del nostro paese. Il primo stato dell’Europa ancora ancient regime ad abolire lacapitale fu proprio uno stato italiano: il granducato di Toscana, nel 1786. Il granduca Pietro Leopoldo, prototipo del monarca illuminato, aveva letto Dei delitti e delle pene di, in cui si teorizzava ildi. Il giurista milanese la definiva una guerranazione contro un cittadino. Dalla sua prospettiva di legalista, era una contraddizione in termini: un modo per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinando un pubblico assassinio. Dei delitti e delle pene:contro ladiMonumento a, MilanoAlla fine del secolo XVIII, il famoso secolo dei lumi, in molte delle monarchie illuminate europee si praticava regolarmente la tortura, la mutilazione e ogni genere di atrocità contro i detenuti.