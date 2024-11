Lanazione.it - “Cerbaie” sotto controllo: 4 bivacchi smantellati, un bar chiuso e decine di persone controllate

San Miniato (Pi) 28 novembre 2024 – Un'intensa attività didel territorio è stata svolta nella serata di ieri 27 novembre nelle zone boschive delle “”, con particolare attenzione alle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli. L'operazione, coordinata dai Carabinieri di San Miniato, ha visto impegnate la dipendente Sezione Radiomobile, le Stazioni Carabinieri di Castelfranco di, Santa Croce sull’Arno, San Romano e Palaia, supportati da unità specializzate come il Nucleo Forestale di Calci e Pontedera, il NAS di Livorno e i Cinofili di San Rossore. L'obiettivo principale dell'intervento era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, spesso associato alla presenza diclandestini nelle aree boschive. I militari hanno individuato e smantellato quattro di questi rifugi improvvisati, rinvenendo al loro interno indumenti, teli di plastica e materiale per il confezionamento della droga, a conferma dell'utilizzo di queste zone come base per attività illecite.