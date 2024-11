Anteprima24.it - Benevento, tentato furto in un centro scommesse: ladri in fuga dopo inseguimento

Tempo di lettura: < 1 minutoTentativo diall’Eurobet in via Cocchia, a. È accaduto nella notte, intorno alle 2,30, quando i malviventi,aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati nele hanno provato a portar via il cambiamonete, che però era legato con una catena.Scattato l’allarme, è intervenuta tempestivamente la polizia che ha costretto ia fuggire. Ne è scaturito unad alta velocità: i malviventi erano a bordo di una Cupra Formentor, mentre gli agenti hanno inseguito il veicolo con una Seat Leon.L’si è protratto fino a Telese Terme, dove isono riusciti a far perdere le proprie tracce.L’attività commerciale è dotata di un sistema di allarme e telecamere che potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini in corso.