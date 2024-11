Angelo Ciocca chi è l’ex europarlamentare indagato | le provocazioni e le posizioni anti-europee

Leggi su Open.online

Dagli avversari definito il «Brad Pitt della politica», più famoso per le sue uscite mediatiche al limite del grottesco che per le sue battaglie,della Legaall’interno dell’inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto del sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e di una consigliera comunale. Secondo la Procura,insieme al presidente di Ance Alberto Righini avrebbe avvicinato «almeno uno dei consiglieri comunali con la promessa di ricevere la somma di euro 15 mila euro se avesse partecipato alle “dimissioni di massa”» per mezzo della quale avrebbero dovuto far cadere il sindaco Ceffa. Il tentativo di corruzione non sarebbe però andato a buon fine.La carriera politicaPavese doc, nasce nel capoluogo nel 1975. La sua carriera politica inizia nella provincia, a San Genesio ed Uniti.