Zonawrestling.net - AEW: Jamie Hayter elimina Queen Aminata dal torneo Wrestle Dynasty durante AEW Dynamite

L’episodio di AEWdel 27 novembre ha regalato un altro show storico alla Wintrust Arena. I fan di AEW si sono radunati nell’arena, pronti a seguire uno show ricco di emozioni, ma è stato un match che avrebbe avuto un impatto diretto sula rubare la scenala seconda ora dello spettacolo. In un incontro di qualificazione per laInternational Women’s Cup,si sono affrontate in una sfida decisiva. Alla fine, entrambe le lottatrici hanno dato il massimo sul ring, desiderose di conquistare un posto al. A differenza del Continental Classic, questoè strutturato come un’zione diretta, senza gironi.Il match si è trasformato presto in una battaglia senza esclusione di colpi, alla fine,è riuscita a chiudere il match con una vittoria pulita.