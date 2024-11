Iodonna.it - Addio macchie cutanee, melasma e rughe. Dall'Asia arriva l'acido cogico, un derivato fermentato dei funghi dall'azione depigmentante

Leggi su Iodonna.it

Insieme al retinolo e all’glicolico, l’si inserisce nel gruppo degli ingredienti esfolianti. Cos’è? Undaia fermentdel riso. E si differenzia anche per la sua: non solo elimina efficacemente lema inibisce l’della tirosinasi, enzima coinvolto nella produzione della melanina. Per una pelle più luminosa, compatta e liscia. Acqua di riso, l’alleato naturale per la cura della pelle di viso e corpo X Leggi anche › Sieri viso anti-età: i migliori di stagione e gli attivi di tendenza (dagli acidi al retinolo): l’ingrediente skincaredaiGli acidi sono dei pilastri della skincare: lo ialuronico fornisce idrat, il glicolico e il retinolo esfoliano, mentre l’azelaico e il salicilico agiscono sulle imperfezioni.