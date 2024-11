Bergamonews.it - A Bergamo corteo dei sindacati in centro: “Nella Manovra nessun sostegno ai lavoratori”

. Venerdì 29 novembre è previsto uno sciopero generale nazionale. Le motivazioni principali alla base della manifestazione sono legate alla nuovadi bilancio: iscendono in piazza per l’aumento di salari e pensioni, i finanziamenti a sanità, istruzione e servizi pubblici, e gli investimenti nelle politiche industriali.Aè in programma un, convocato per le 9,30, in piazza Pontida e in partenza alle 10. Si percorreranno le vie del, da largo Rezzara, a via XX Settembre, piazza Matteotti, passaggio Zeduri, via Tiraboschi, largo Porta Nuova, largo Gavazzeni.L’arrivo è previsto di fronte alla Prefettura di via Tasso dove si terranno alcuni interventi diche sono delegati nei loro luoghi di lavoro: per Fiom-Cgil Nicoletta Serina, per Flc-Cgil (scuola) Eugenio Bianchi, Andrea Giardina per Fp-Cgil, poi per Uilm-Uil Fedele De Vuono, per Uil Trasporti Adriano Villa e per Uiltec-Uil Ivano Raimondi.