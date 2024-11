Secoloditalia.it - “Vietato il dissenso”, lo ordina la sindaca di Cinisi in vista del carnevale. I cittadini: è dittatura

Leggi su Secoloditalia.it

il. E non è un’interpretazione ma una regola ferrea messa nera su bianco in un bando comunale Succede a, piccolo comune del Palermitano, il paese che fu di Peppino Impastato, dove la, Vera Abbate, indel, ha impedito (preventivamente) qualsiasi forma di protesta. “È fatto assoluto divieto di assumere forme di protesta non conformi allo spirito festoso deldi”, si legge nella postilla 11 del bando comunale indella preparazione dei bandi allegorici in maschera. “manifestare e/o fare dichiarazioni ingiuriose e offensive. O assumere comportamenti diin relazione all’operato del Comune, dei suoi collaboratori, del soggetto gestore o degli altri partecipanti”.A(Palermo) il sindaco vieta ilper ‘legge’Un avvertimento non proprio ispirato alla democrazia e alla libertà di espressione che non è piaciuto aie a molti rappresentanti delle associazioni che da anni realizzano i carri allegorici.