Primacampania.it - Ultimi appuntamenti del festival Minuscoli/Maiuscoli alla riscossa presso l’Auditorium Giovanni XXIII di Chiaiano

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Si conclude il, organizzato da Il Teatro nel Baule in collaborazione con il Coordinamento Genitori Democratici e l’Istituto Comprensivo– Aliotta di. Glitrein programma sono il 28 novembre (ore 17.30) il Meeting nazionale del progetto Cucù – Alleanze educative: Crescere con l’Arte e la Creatività; ancora il 28 e il 29 novembre (dalle 16.00 alle 19.00), il Laboratorio di maschera in maschera, a cura di Maurizio Azzurro (rivolto ai ragazzi a partire dai 13 anni); e infine il 30 novembre (ore 20.00) la messinscena di Oscae Personae, a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco, spettacolo che rivisita la Fabula Atellana.L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.