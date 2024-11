Inter-news.it - UFFICIALE – Dumfries rinnova il contratto con l’Inter: il comunicato con i dettagli

Denzelil suocon. Il club nerazzurro ufficializza il prolungamento con un annuncio in cui spiega tutti idell’accordo.IL GRANDE PASSO – Dopo circa dieci giorni dall’ufficialità del rinnovo didi Aurel Bisseck, ecco che adesso arriva il momento di Denzel. Nel pomeriggio l’olandese si è recato nella sede delper il grande passo, atteso da svariati mesi. La firma c’è e adesso arriva anche l’ufficialità del club, che fa sapere idell’accordo per il prolungamento del matrimonio con il centrocampista. Di seguito ilincentrato sul rinnovo di, che veste la maglia nerazzurra dall’agosto del 2021.con: la notadel club– Sul sito delsi legge: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento didel giocatore Denzel: l’esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028».