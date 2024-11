Unlimitednews.it - Ue, Zingaretti “Lotteremo in Parlamento per un nuovo europeismo”

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Commissione europea parte più debole del previsto per colpa delle scelte del Ppe e per il tentativo di spostarne a destra l’asse politico. Chi ha provato a tradire il programma europeista di luglio è stato punito, perché ille sta difendendo dalle incursioni nazionaliste”. Lo afferma Nicola, capodelegazione del Partito Democratico alEuropeo, dopo il via libera della plenaria alla Commissione von der Leyen bis.xf4/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo