Tiene la figlia segregata in un cassetto dalla nascita per tre anni: orrore in Gran Bretagna

Londra, 27 novembre 2024 - Ha tenuto suadentro unai tredi vita. Letteralmente, dentro un, senza potersi muovere o vedere la luce del giorno. L’unico sguardo incontrato quello di sua madre, che è stata condannata a 7di carcere. Il fatto è avvenuto nel Cheshire, nel nord ovest della. La piccola era stata trovata gravemente malnutrita e incapace di camminare o parlare nel febbraio 2023 dal compagno della donna. Scoprì la piccola - scrive il Guardian - affetta da palatoschisi, con i capelli arruffati e disidratata, e chiamò la polizia. In una dichiarazione letta in tribunale dall'assistente sociale, che arrivò per prima sulla scena, la stessa afferma: "Sono rimasta sbalordita da ciò che ho visto e sono rimasta estremamente scioccata nel vedere un bambino che mi guardava seduta in undel divano.