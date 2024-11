Sport.quotidiano.net - Shengelia, talento e grinta. Una certezza per la Virtus

Conclusa l’attività delle nazionali ieri lasi è tornata a lavorare al gran completo in previsione della gara di domani quando la formazione allenata da Luca Banchi scenderà in campo a Parigi per il dodicesimo turno della fase di qualificazione dell’Eurolega. Alla fine sono stati solo due i bianconeri impegnati nelle qualificazioni agli Europei e in entrambi i casi sono arrivate delle conferme da questa coppia di gare che tra i suoi primi verdetti ha visto l’Italia staccare un biglietto per la competizione che metterà in palio il titolo continentale. Ormai non ci sono più aggettivi positivi per descrivere ile la leadership di Tokoe anche i superlativi sembrano non essere sufficienti per un campione che ha trascinato la sua Georgia verso un doppio successo. L’unica nota negativa è il minutaggio, dato che sia nell’andata che nel ritorno contro la Finlandia è stato in campo 35’ e questo non è un bel segnale per una V nera che ha bisogno di averlo nel pieno della forma non avendo, al momento, un altro giocatore che abbia un impatto così.