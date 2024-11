Anteprima24.it - Sfruttava braccianti, sanzionato imprenditore: le disumane condizioni di 4 extracomunitari

Tempo di lettura: 2 minutiHa i contorni di un vero e proprio incubo quello vissuto da quattrosfruttati da unagricolo di Casal di Principe cui i carabinieri hanno notificato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quella di divieto temporaneo dell’attività imprenditoriale. Misure emesse dal gip del tribunale di Napoli Nord nei confronti dell’uomo, accusato di aver impiegato nei propri terreni i quattroprivi di permesso di soggiorno e di inquadramento contrattuale, e di averli sfruttati, facendoli lavorare senza alcun riposo settimanale tutti i giorni e per parecchie ore, in media undici al giorno, con paghe molto basse, date spesso in modo saltuario o non riconosciute affatto.L’risponde di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.