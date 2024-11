Bollicinevip.com - Riflessi stupisce con innovazione e design in un evento unico

Leggi su Bollicinevip.com

conin unUn incontro tra eccellenza e creatività Made in Italy, sempre impegnata nel promuovere le eccellenze e le bellezze del Made in Italy, ha saputo sorprendere ancora una volta gli ospiti durante un esclusivo. Questa occasione speciale ha messo in risalto, in modo originale, le straordinarie funzionalità di una delle novità più interessanti dell’azienda. La serata è stata un momento di networking e convivialità, pensato per mostrare come le soluzioni d’arredo di, altamente personalizzabili e curate su misura, puntino sempre di più al benessere del consumatore.Uno show cooking esclusivo firmato Il Pagliaccio, azienda leader nel settore dell’arredo diMade in Italy, ha organizzato unstraordinario presso lo storeRoma, situato in via Po’, nel cuore della capitale.