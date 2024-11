Gaeta.it - Ratto in piena notte a Milano: due rapinatori bloccati da clienti di un locale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scosso lamilanese, quando duehanno tentato di derubare un cliente all’interno della Gintoneria di Davide Lacerenza, situata in via Napo Torriani, nella zona della Stazione Centrale. L’evento si è verificato tra lunedì e martedì, colpendo non solo la vittima, ma anche gli avventori delche, prontamente, sono intervenuti per fermare la situazione. La prontezza di riflessi dei presenti ha portato all’arresto dei due malintenzionati, entrambi di origini marocchine e con età comprese tra i 23 e i 34 anni.Dinamica della rapinaLa rapina si è svolta in un contesto inaspettato, un luogo di socialità e svago, dove il clima normalmente è quello del relax e della convivialità. I duesono entrati nelcon l’intento di colpire, approfittando di un momento di distrazione.